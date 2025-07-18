Фёдор Конюхов выбрал Казань для создания своего музея

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов объявил о создании персонального музея в Казани во время пресс-конференции.

Главным экспонатом станет уникальный плот «МИРРИКО», на котором исследователь планирует совершить международную экспедицию по изучению мусорного пятна в Тихом океане.

«Проехав по Татарстану, я был покорен его красотой и потенциалом. Казань идеально подходит для размещения музея, который станет не просто выставкой моих достижений, а интерактивной площадкой для популяризации путешествий и экологического просвещения», – подчеркнул Конюхов.

Параллельно с музейным проектом путешественник анонсировал масштабную экологическую инициативу. В Татарстане планируется создать «Аллею России» – высадить саженцы деревьев из разных регионов страны, включая Якутию. Особое внимание будет уделено рекультивации проблемных территорий, в том числе бывших свалок.

Выбор Казани как центра этих проектов не случаен. Как отметил Конюхов, республика демонстрирует уникальное сочетание научного потенциала, экологических инициатив и культурного наследия. Музей путешественника станет новой точкой притяжения для туристов и жителей города, подчеркивающей особую роль Татарстана в развитии исследовательских и природоохранных проектов.

Ранее мы писали, что путешественник впервые поднялся в небо над Татарстаном.