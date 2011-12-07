За сутки в Татарстане коронавирус выявлен у 62 человек

В Татарстане зафиксировано 62 новых случая заболевания COVID-19, из них два завозных. Госпитализировано 26 человек, 36 получают лечение на дому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Казани заболели 20 человек, в Набережных Челнах — 16, в Бугульминском, Нижнекамском, Спасском районах — по три заболевших, в Алексеевском, Нурлатском, Пестречинском — по два случая Агрызском, Альметьевском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском, Тукаевском, Чистопольском районах — по одному заболевшему.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что пресс-секретарь мэра Челнов лично побывала в ковидарии и пообщалась с больными.