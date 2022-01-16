«На праздник к нам пришла»: когда лучше убирать елку и как менялась мода на нее

По статистике, большинство россиян избавляются от новгодней елки после Старого Нового года, 14 января. Наши же предки руковдствовались религиозным календарем. И хотя украшенная елка – это никак не религиозная символика, убирать все же предпочитали ее до Крещения – 19 января. Разбор елки означал конец периода святок. Перед Крещением дом убирали, избавляясь от атрибутов Рождества и елки.

А вот по феншуй ель должна оставаться в доме до наступления китайского Нового года, который отмечают в этом году 1 феврале. Если кончики ее лап не пожелтели, ствол не расстрескался, а хвоя не осыпается с астрономической скоростью, то сделать это вполне возмжно. А если же деревце лысеет и сохнет, эксперты феншуй рекомендуют все же от него избавиться. На его место лучше поставить растение, а к потолку прикрепить украшение золотого или красного цвета, чтобы привлечь благополучие и финансы в дом.

Украшения на елке, кстати, издавно выполняли именно такие функции – уберегать, защищать и привлекать только хорошее.

Защита от темных сил

Считаете, что первыми елочными игрушками были всякие вкусности. И первыми до того додумались жители Германии еще во времена язычества. По преданиям германских племен, в лесу, на деревьях, жили злые духи. Зимой эти твари становились голодными, а потому особенно злыми, требовалось их задобрить. Именно для этого германцы оставляли на деревьях угощения. Традиция несколько поменялась свой смысл с приходом в Европу христианства.

Елку «поселилась» в доме, ее украшали яблоками, кусочками тканей, вафлями и свечами. Так, звезда свеча на макушке ели или свечи на ее лапах символизировали Вифлеемскую звезду, а яблоки — запретный райский плод. В Средневековье елки дополнили еще и цветами, ангелочками из бумаги, золочеными шишками, конфетами и прочей снедью. По сути – это тоже символ – достатка в доме.

Понятно, что долго такие украшения не висели на елке, особенно если в доме были дети. Кстати, именно так продолжали украшать новогодних красавиц и в дореволюционной России. После праздника детям предлагалось подойти к дереву и самим выбрать подарок по вкусу, причем, буквально. В советские времена традиция продолжилась, и многие помнят, как трудно было дотерпеть до Нового года, чтобы не стащить с елки завернутый в фольгу орех или конфету. А потом обернуть в оставшийся фантик что-то несъедобное и вновь вернуть на елку – мол, так и было.

Первая новогодняя елка в России

Появлением стеклянных игрушек мы вновь обязаны немцам. В Тюрингии в конце XIX века случился неурожай яблок. Тут на помощь празднующим пришли находчивые стеклодувы городка Лауша, которые взамен яблок начали предлагать стеклянные шары собственного изготовления. Надо ли говорить, что стеклянные «яблоки» были нарасхват. Со временем технологии совершенствовались, и появились шишки, сосульки и разные предметы флоры и фауны, а также быта. Причем, не только стекло, в ход шли и другие материалы – вата, воск, ткани, дерево. В наши дни к ним прибавились всевозможные полимеры.

Стоит отметить, что в Россию моду на украшенные елки ввела супруга Николая I, императрица Александра Федоровна. Именно она устроила в 1817 году первую елку для детей в Зимнем дворце. Для венценосного семейства из Германии привозили не только игрушки, но даже невиданные тогда электрические гирлянды. За ними веянию поддались и самые состоятельные фамилии, они тоже выписывали игрушки из-за границы, откуда доставлялись тяжелые стеклянные шары, ватные фигурки морячков, детей и ангелочков, экзотических животных.

Кстати, первые российские игрушки из стекла изготовили в Клину во время Первой мировой войны. И опять же тут поклон немца – это пленные научили местных стеклодувов делать не только посуду, но и выдувать елочные шарики.

Запреты на новогодние гуляния вокруг елки

Первое табу на праздничные елки в России было объявлено в 1916 году. Дело в том, что Россия вступила в войну с Германией, а Священный синод объявил все немецкое враждебным. СССР тоже «отметился» на почве елочной дискриминации в 1927 году – из-за религиозного контекста. Кроме того, елки признали буржуазным пережитком – «наши люди в роскоши жить не привыкли».

Однако елку Сталин все же реабилитировал в 1935 году, объявив ее не «рождественской», а «новогодней» – долго без праздника страна жить не могла. В «Правде» вышла поворотная для жителей страны статья – «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» – и праздник, пусть и идеологически вверенный, коммунистически направленный.

Как космонавты кукурузу потеснили

Тут и началась особая эпоха советской елочной игрушки, по которой многие тоскуют и по сей день. Дело в том, что игрушки действительно были выполнены на высшем уровне, яркие, изящные, их изготавливали из стекляруса, прессованного хлопка и папье-маше. Однако тематика их несколько изменилась – не ангелочки, а трактористы, красноармейцы и пионеры. Вифлеемскую звезду заменили пятиконечной и пиками-буденовками. Вообще, игрушки получили даже политическую окраску, по эволюции их тематике можно судить об истории страны, знаковых для нее событиях.

Так, если в 30-е годы на ветки вешали танки и самолеты, то уже в 40-е все игрушки были парашютистами: к фигуркам прикрепляли кусочек ткани, получался парашют. Стоит отметить, что во время войны игрушки продолжали выпускать, но совсем маленькими партиями, это были понятно, советские танки и солдаты. После победы в Великой Отечественной войне, «жить стало лучше, жить стало веселее», и популярность получили изображения циркачей и героев детских сказок.

В «хрущевские» 50-е началось засилье «царицы полей», а также прочих сельскохозяйственных достижений. Появились огурцы, помидоры, морковки из стекла и пластмассы. Видимо и тогда возникла загадка про «грушу, которую нельзя скушать». Детская ассоциация елочной груши и лампочки вполне понятна. Потом все это великолепие потеснили ракеты, герои фильмов-сказок Александра Роу, а также всевозможные игрушечные часы, когда на краны вышла «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова.

Ценные раритеты и елочные моды

Кстати, казанские любители старины перед Новым годом устроили специализированную импровизированную ярмарку советских елочных игрушек. Как известно, они собираются каждое воскресенье на «блошином рынке» – в парке Тинчурина. Каждый «раскопал своих подвалов» и принес то, что хранилось в семье долгие годы и не успело разбиться за это время. Цена за шишку из стекла достигала от 250 до 1 тыс. рублей, а Деды Морозы и Снегурки из ваты и папье-маше стоили от 2,5 тыс. рублей.

Каждый год модные журналы предлагают хозяйкам новые идеи украшения дома к Новому году и Рождеству. Было время, когда мишура и игрушки должны были быть однотонными – такая монохромная елка получалось. Это считалось стильным, модным. Иногда приветствовался минимализм – 5-6 игрушек и гирлянда – все. Однако современные дизайнеры предлагали все новые неожиданные решения.

Были елки, украшенные сушеной воблой, целиком превращенные в Санта Клауса, снеговика или торт. К наступлению 2021 года – Белого металлического быка – предлагалось изгнать красный цвет, заменив его белым или пастельными тонами. Водяной тигр, символ 2022 года, по словам знатоков феншуй, тоже «любит» белый цвет. В тонах он отдает предпочтение синему, белому, серебристому, золотому. Однако выбирать следует не более 2-3 тонов, Тигр не любит пестроты. В соответствии с требованиями экологичности ставить предлагалось только живые елки, украсив их игрушками из натуральных материалов – дерева, хлопковых тканей и бумаги, все это снабдить скандинавскими мотивами.