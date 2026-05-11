В Альметьевске ЖЭУ оштрафовали на 100 тысяч рублей за неубранные сосульки

11 мая 2026  19:47

Мировой суд в Альметьевске назначил штраф в размере 100 тысяч рублей местному ЖЭУ за ненадлежащее содержание крыши многоквартирного дома. Основанием стало неисполнение предписания Госжилинспекции Татарстана.

В ходе проверки 18 февраля инспекторы обнаружили наледь на крыше дома №47 по улице Лермонтова. Управляющей компании было выдано предписание устранить нарушение до 3 марта. Однако в установленный срок сосульки с крыши так и не убрали.

Директор ЖЭУ попыталась объяснить бездействие погодными условиями, заявив, что из-за солнечной активности наледь образуется вновь, и работы по очистке бессмысленны.

Суд отклонил эту позицию, указав, что погодные факторы не освобождают управляющую компанию от обязанности обеспечивать безопасность жильцов и поддерживать кровлю в надлежащем состоянии. Предписание требовало не разовой очистки, а приведения крыши в порядок в установленный срок. В итоге ЖЭУ привлечено к административной ответственности.

