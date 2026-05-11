«Ак Барс» начал финальную серию с «Локомотивом» с поражения 1:3

В первой игре финала Кубка Гагарина «Ак Барс» в Ярославле проиграл «Локомотиву», 1:3. Две шайбы ярославский клуб забросил в начале второго периода с разницей в 46 секунд. Счёт в игре открыл Александр Радулов, затем защитник «Ак Барса» срезал шайбу в свои ворота – гол записали на Максима Берёзкина. На 36-й минуте Байрон Фрэз реализовал большинство для «Локомотива». Гол престижа в составе гостей оформил Митчелл Миллер при игре «5 на 4» – это случилось на 48-й минуте.

13 мая команды проведут в Ярославле второй матч серии.