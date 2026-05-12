Ветеринар из Татарстана Рашат Ахметов удостоен звания «Заслуженный врач России»

12 мая 2026  08:25

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания главному ветеринару Лениногорского государственного ветеринарного объединения Рашату Ахметову. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу. Помимо специалиста из Татарстана, аналогичного звания удостоены еще шесть ветеринарных врачей из Калининградской, Костромской, Рязанской и других областей.

