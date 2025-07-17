Ильшат Аминов: Принятие языковых законов без участия регионов — опасная тенденция

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов резко раскритиковал принятие изменений в языковой политике без обсуждения с регионами. На заседании Госсовета он назвал эту практику опасной тенденцией, подрывающей федеративные принципы России.

Ильшат Аминов, который также возглавляет Союз журналистов Татарстана, обратил внимание на новый приказ Минпросвещения, исключающий понятие «родной язык» из образовательных стандартов и заменяющий его на формулировку «язык народов России». По его словам, такие решения должны обсуждаться с регионами, поскольку относятся к сфере их совместного с федеральным центром ведения. Однако, как заявил депутат, закон приняли в режиме «повышенной секретности».

«Чего они боятся? Всенародного обсуждения? Поправок, которые внесет, например, Госсовет Татарстана? Это вызывает справедливое возмущение», - высказался Аминов. Он потребовал проверить приказ в Конституционном суде, так как считает его принятие незаконным.

Особое недовольство вызвало сокращение уроков родного языка в начальных классах с двух часов до одного. «Что мы сможем дать детям за один час в неделю?» - возмутился депутат. Он также призвал сохранить в образовательных стандартах термин «родной язык», подчеркнув, что это не создаст противоречий.

Ранее депутат Госдумы Елена Ямпольская предложила переименовать предмет «Родной язык» в «Языки народов России». Минпросвещения поддержало эту инициативу и сократило количество уроков. В ответ Минобразования Татарстана направило в федеральное ведомство письмо с просьбой не урезать часы преподавания родного языка в школах республики.