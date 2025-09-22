Ильсур Метшин переизбран мэром Казани на новый срок

На первой сессии Казанской городской Думы пятого созыва Ильсур Метшин избран главой муниципального образования Казани. Решение принято большинством голосов депутатов в ходе тайного голосования: за действующего мэра проголосовал 41 депутат из 50.

Впервые кандидаты на пост мэра предварительно отбирались специальной комиссией, а окончательный список утверждался главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В него вошли три кандидата: Ильсур Метшин («Единая Россия»), Роза Гайнутдинова («Новые люди») и Александр Комисаров (КПРФ).

После официального вступления в должность Метшин поблагодарил избирателей за доверие и руководство республики за поддержку. Церемония инаугурации прошла с участием руководителя администрации Раиса РТ Асгата Сафарова, который отметил успешную реализацию предыдущих программ развития города.

Напомним, выборы состоялись 14 сентября в рамках единого дня голосования, по результатам которого «Единая Россия» получила 18 мандатов в городской Думе, сохранив большинство. Новый срок полномочий мэра Казани составит пять лет.