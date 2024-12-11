Ильсур Метшин посетил лицей-интернат №2 в Казани

Ученики лицея-интерната №2, являющегося одним из самых престижных образовательных учреждений Казани с углубленным обучением в области естествознания и математики, активно обсуждают проблемы, с которыми сталкивается их школа. По их информации, на одно место учреждения претендуют 8-10 талантливых детей, включая ребят из других регионов России. За последние три года ученики лицея продемонстрировали выдающиеся результаты, став победителями и призерами международных олимпиад около 20 раз. В прошлом учебном году почти половина выпускников смогла поступить в университеты без экзаменов, что подчеркивает уровень подготовки.

На встрече с мэром Ильсуром Метшиным, двукратный золотой медалист Международной олимпиады по информатике Гимран Абдуллин обсудил ряд проблем, с которыми сталкивается школа. Здания, построенные в 1973 году и обновленные в 2019 году, предоставляют жильё для 180 учеников вместо предполагаемых 80 мест. Это создает неудовлетворительные условия: 18 спален на 8-12 человек и всего пять санузлов.

Учебный процесс организован на высоком уровне, включая три занятия по самообразованию в день под наблюдением воспитателей. В лицее проводятся турниры и культурные мероприятия, но отсутствуют такие важные классы, как компьютерный, а также актовый и спортивный залы.

В лицее обучаются 325 талантливых ребят из 22 районов Татарстана и 11 регионов России, а преподавательский состав насчитывает 45 опытных педагогов, среди которых есть заслуженные учителя. Директор Булат Гиниятуллин отметил, что около четверти преподавателей — это выпускники лицея, что позволяет лучше понимать нужды учащихся.

Лицей-интернат №2 демонстрирует высокие результаты по итогам ЕГЭ и олимпиад, заняв 12 место среди 30 лучших школ страны. Мэр Казани обещал взять на контроль вопрос улучшения условий проживания для учащихся.