Татарстан вкладывает 15 млрд рублей в сельское хозяйство ежегодно

На открытии международной выставки «Агроволга 2025» в казанском выставочном центре «Казань Экспо» Раис РТ Рустам Минниханов озвучил впечатляющие цифры развития агропромышленного комплекса республики. Ежегодно на поддержку АПК направляется около 15 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает «Татар-информ».

«Эти средства позволяют нам комплексно развивать все направления сельского хозяйства, укреплять кадровый потенциал и повышать качество жизни в сельской местности», - подчеркнул Раис Татарстана. Он отметил, что сегодня агропромышленный комплекс Татарстана представляет собой современную высокотехнологичную отрасль с большим потенциалом роста.

Особое внимание Минниханов уделил инвестиционной привлекательности отрасли. За последние пять лет объем инвестиций в сельское хозяйство республики превысил 170 млрд рублей, что выводит Татарстан на четвертое место в стране и первое - в Приволжском федеральном округе. Благодаря этим вложениям построено 318 новых объектов, включая 113 молочных ферм, десятки зерносушильных комплексов и хранилищ.

Значительная часть средств направляется на техническое перевооружение. Аграрии республики за этот период приобрели около 17 тысяч единиц современной сельскохозяйственной техники. «В этом году наши фермеры продолжают успешно работать. Все посевные площади обработаны в срок, сейчас идет работа по уходу за посевами и заготовке кормов», - сообщил Минниханов.

Выставка «Агроволга», которая проходит с 9 по 11 июля, собрала более 400 участников из 27 стран мира. В рамках насыщенной деловой программы запланировано свыше 70 мероприятий, где будут обсуждаться ключевые вопросы аграрной политики и перспективы внедрения инноваций в сельском хозяйстве.