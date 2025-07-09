Пенсионер из Казани потерял 4,6 млн рублей из-за мошенников

76-летний житель столицы Татарстана стал жертвой преступников, которые представились сотрудниками службы безопасности. Несколько дней они убеждали пожилого мужчину, что его сбережения находятся под угрозой, и предлагали «защитить» деньги, передав их «надежным людям». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Доверчивый пенсионер в течение двух дней передавал крупные суммы незнакомым мужчине и женщине. Когда он осознал обман, общий ущерб уже составил 4 миллиона 630 тысяч рублей. Обратившись в полицию, пострадавший сообщил, что злоумышленники звонили с четырех разных номеров, зарегистрированных в Татарстане и Новосибирской области.

Сотрудники МВД предупреждают всех жителей республики быть особенно бдительными при телефонных разговорах с незнакомцами. Никогда не следует сразу выполнять требования звонящих, особенно если они просят перевести деньги или сообщить данные банковских карт. В таких случаях необходимо сразу положить трубку и перезвонить близким людям или обратиться в полицию.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности преступников и принимают меры к их задержанию. Схема с мнимыми «сотрудниками служб безопасности» остается одной из самых распространенных, и чаще всего ее жертвами становятся именно пожилые люди.

