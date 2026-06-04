Импортёры получат временную льготу: ФНС анонсировала освобождение от обеспечительных платежей

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о временной мере поддержки импортёров: с 1 по 30 июня 2026 года участники внешнеэкономической деятельности смогут ввозить товары из Армении, Казахстана и Киргизии без внесения обеспечительного платежа в рамках системы СПОТ. Для поставок из Белоруссии льготный период продлится дольше — до 1 ноября 2026 года.

Инициатива носит переходный характер и призвана облегчить адаптацию бизнеса к работе с новой системой, которая с 1 июня 2026 года переходит в режим промышленной эксплуатации.

Как будет работать система в переходный период?

В течение июня импортёры обязаны:

направлять сведения о предстоящих поставках через информационную систему ФНС — с помощью сервиса заявителя или ТКС;

указывать полные данные о грузе и транспорте;

получать QR‑код для передачи перевозчикам — без внесения обеспечительного платежа.

После обработки данных система автоматически сформирует QR‑код. На границе таможенные органы проверят его подлинность и сверят сведения с товаросопроводительными документами.

С 1 июля 2026 года обеспечительный платёж станет обязательным условием до ввоза товаров.

Зачем нужна система СПОТ?

Система прослеживаемости оборота товаров (СПОТ) позволяет контролировать импорт из стран ЕАЭС ещё до пересечения границы. Её внедрение решает сразу несколько задач:

снижает риски использования «серых» схем;

повышает прозрачность рынка;

создаёт более предсказуемые условия для добросовестных импортёров;

способствует защите прав потребителей.

Эта мера призвана не только упростить логистические процессы в переходный период, но и заложить основу для более эффективного и прозрачного взаимодействия бизнеса и контролирующих органов в долгосрочной перспективе.