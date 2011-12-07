В Татарстане осудили главу ГК «ФОН» к 4 годам 10 месяцам лишения свободы

В Татарстане суд вынес приговор по делу об обманутых дольщиках. Сумма ущерба составила более 2,5 млрд рублей, сообщает Прокуратура Татарстана.

Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ГК «ФОН» и его экс-супруги, которые признаны виновными в причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием.

Как было установлено в суде, начиная с 2010 года супруги вместе со своими доверенными лицами под видом компаний «ФОН», «ФОН-Ривьера» и «Царицынский бугор», через подставную фирму «Персона +» обманывали дольщиков, вкладывающих свои деньги в строительство квартир в жилых домах. Как выяснилось, супруги скрывали тот факт, что разрешения на строительство части домов и вовсе отсутствуют, а деньги дольщиков уходят на строительство других объектов.

Подсудимые использовали так называемую «вексельную схему», благодаря которой деньги дольщиков на расчетные счета заказчика строительства даже не поступали.

Жертвами обмана стали 1306 участников долевого строительства. Им был причинён ущерб на общую сумму свыше 2,5 млрд. Кстати, вину свою подсудимые так и не признали.

Суд приговорил главу ГК «ФОН» к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима, а бывшая супруга получила 3 года условно. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Как отмечает Прокуратура Татарстана, приговор в законную силу еще не вступил.