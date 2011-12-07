Полицейские РТ нашли водителя, перевозившего пассажира на крыше ВАЗа

Сотрудники МВД по РТ в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили нарушителей ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ.

Установлено, что 31 июля в социальных сетях появилась видеозапись с явным нарушением правил дорожного движения. Тогда на дорогах Набережных Челнов молодой водитель отечественного авто перевозил пассажира на крыше машины. Сотрудники Госавтоинспекции изучили видео и установили личности нарушителей.

20-ти и 19-ти летних челницев привлекли к административной ответственности по статьям за нарушение правил перевозки пассажира, за несоблюдение требований об обязательном страховании, за нарушение технического состояния автомобиля, за неисправное рулевое управление т/с и за нарушение ПДД пассажиром. А автомобиль пока поместили на специальную стоянку.