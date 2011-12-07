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В Нижнекамске полицейские задержали поджигателя на велосипеде

Мужчина поджег сухую траву напротив жилого дома, из-за чего появился риск возгорания припаркованных машин.

В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, который двигался на велосипеде, а затем остановился и поджог сухую траву, сообщает НТР 24. Из-за его действий появился риск возгорания автомобилей. 

Мужчина поджег траву недалеко от жилого дома. Распространившееся пламя дошло до припаркованных рядом машин. Прибывшие на место пожарные тушили огонь водой из автоцистерны. Когда же она закончилась, машину отправили на дозаправку, а спасатели начали тушить огонь спецодеждой. По факту поджога задержан мужчина 1986 года рождения. 

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