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Из-за пожара на ферме в Татарстане чуть не погибли 200 коров

Возгорание произошло из-за загоревшегося холодильного оборудования в котельной.

Из-за пожара на ферме в Татарстане чуть не погибли 200 коров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Установлено, что пожар произошел сегодня в десять часов утра на ферме в деревне Улисьял Балтасинского района РТ. Огонь успел охватить 100 квадратных метра помещения.

К счастью, пострадавших в пожаре не оказалось. Работники фермы успели вывести на улицу 200 коров. Причиной возгорания послужило холодильное оборудование, которое загорелось в котельной. 

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