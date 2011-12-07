Из-за пожара на ферме в Татарстане чуть не погибли 200 коров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Установлено, что пожар произошел сегодня в десять часов утра на ферме в деревне Улисьял Балтасинского района РТ. Огонь успел охватить 100 квадратных метра помещения.

К счастью, пострадавших в пожаре не оказалось. Работники фермы успели вывести на улицу 200 коров. Причиной возгорания послужило холодильное оборудование, которое загорелось в котельной.