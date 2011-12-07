Полицейские Казани разыскивают без вести пропавшего Фарида Хайруллина

11 мая в отдел полиции «Ямашевский» обратилась жительница Казани и сообщила, что у нее пропал брат Фарид Хайруллин, 19.07.1950 года рождения. По ее словам, брат живет один на ул. Ямашева, а она его постоянно навещает. Последний раз женщина видела брата 8 мая, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

На вид мужчине больше 70-ти лет, среднего роста. Волосы седые, короткие. На плече есть татуировка с изображением, похожим на шлем гладиатора. При себе были только ключи от квартиры, которые обычно он вешает на шею на шнурке. Женщина рассказала, что брат раньше не пропадал, алкоголь он не употребляет, с памятью тоже все в порядке.

Правоохранители просят сообщить информацию о пропавшем человеке по телефонам: 294-55-52 (дежурная часть отдела полиции «Ямашевский», 89061110491 (отдел уголовного розыска).