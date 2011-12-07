В Казани задержали мужчину, ограбившего курьера службы доставки продуктов

В Казани в полицию обратился работник одной из служб доставки продуктов, который заявил, что у него отняли велосипед, принадлежащий организации, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г.Казани.

Как выяснилось, курьер переходил дорогу, при этом велосипед вёл рядом. Когда незнакомец подошел сзади и потребовал отдать имущество, испугавшись за свою жизнь и здоровье, он отдал велосипед незнакомцу, который тут же на нем скрылся.

Сумма причиненного материального ущерба составила 26 тысяч рублей. Полицейским удалось установить личность злоумышленника. 30-летнего казанца задержали дома. Оказалось, что велосипед он сразу продал прохожему. Сейчас полицейские выясняют, не имеет ли он отношения и к другим преступлениями.