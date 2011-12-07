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В Казани на проспекте Победы из-за потопа образовались пробки

Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями потопа.

В Казани вновь затопило проспект победы из-за чего на дороге образовалась большая пробка. Очевидцы делятся в социальных сетях видеозаписями с места.

Небольшой, но сильный ливень стал причиной потопа на проспекте Победы рядом с одноименной станцией метро.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение по автодороге затруднено в районе ТЦ «Проспект» от остановки общественного транспорта «Улица Сыртлановой» до перекрестка с улицей Рихарда Зорге. 

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