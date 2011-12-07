Полиция Зеленодольска задержала двух аферистов, зарабатывавших на подмене товара в пункте выдачи

Полиция Зеленодольска задержала двух аферистов, которые подменяли товары в пункте выдачи интернет-магазина. В отдел МВД обратилась сама администрация интернет-магазина, сообщает МВД по РТ.

Задержанные оказались уроженцами Пензы. По данным следствия, в Пензе молодые люди открыли пункт выдачи товаров от интернет-магазина. Долее подставные лица заказывали товар, и когда он приходил в пункт выдачи, они благополучно меняли его на неофициальный. Следом оформлялся возврат товара.

За два месяца деятельности аферисты успели подменить 11 сотовых телефонов и 5 единиц компьютерной техники.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу. Заведено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что полицейские Татарстана задержали мошенницу, похищавшую деньги у пенсионеров.