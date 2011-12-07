В МВД планируют наградить сотрудника ДПС, обезвредившего пермского стрелка

Сотрудника ДПС Константина Калинина, который первым прибыл в университет в Перми и задержал злоумышленника, представят к награде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщения очевидцев о стрельбе в вузе.

Владимир Макаров, напарник Калинина, организовал эвакуацию людей. Сам Калинин вбежал в здание университета на первый этаж и увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице. Сотрудник ДПС потребовал бросить оружие, но нападавший выстрелил в него. Тому пришлось стрелять в ответ, отметила Волк.

Глава МВД Колокольцев представит к награде обоих сотрудников.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Пермском государственном университетестрельба из травматического пистолета.