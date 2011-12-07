Тело молодого человека, пропавшего во время купания, нашли на озере Глубоком в Казани

Спасатели МЧС ранним утром 21 июня извлекли из воды тело пропавшего во время купания 22-летнего молодого человека. Парень решил искупаться на озере Глубоком в Кировском районе, не оборудованном для безопасного купания, сообщили в главное управление МЧС России по РТ.

Известна предварительная причина трагедии — несоблюдение правил безопасности нахождения на воде.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что с 1 июня на водоёмах республики уже начали работу сводные мобильные группы по выявлению правонарушителей, которые купаются в необорудованных местах без спасательных постов. За такое купание предусмотрен административный штраф в 1 — 1,5 тыс. рублей.