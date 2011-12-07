Четверо татарстанцев подозреваются в обнале более 100 млн рублей

Четверых жителей Татарстана подозревают в обнале более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники ведомства установили, что четверо мужчин занимались незаконной банковской деятельностью. С каждой операции злоумышленники получали 10-15,5% от суммы обнала.

При обыске по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций полицейские изъяли оргтехнику электронные и бумажные носители информации, а также печати фирм-однодневок и архив бухгалтерии, через которые проходили деньги.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».