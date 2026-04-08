В Казани за время профилактических рейдов оштрафовали более 1400 пешеходов

С 25 марта по 7 апреля в столице Татарстана прошла акция «Пешеход», организованная Госавтоинспекцией. Основная цель — снижение аварийности и повышение дисциплины на дорогах.

За две недели инспекторы выявили более 640 нарушений со стороны водителей, не пропустивших пешеходов, и свыше 1400 — со стороны самих пешеходов.

Поводом для усиления контроля стала тревожная статистика: с начала 2026 года в Казани произошло 87 наездов на пешеходов. Один человек погиб, 88 получили травмы. Годом ранее за аналогичный период было зафиксировано 80 таких ДТП, пострадали 93 человека.

Один из последних случаев — 6 апреля на улице 2-я Юго-Западная. По предварительным данным, 67-летний водитель при повороте налево сбил 77-летнюю женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована.

Пешеходам за нарушение ПДД грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Водителям, не уступившим дорогу, — от 1500 до 2500 рублей. Горожан призывают быть внимательными на переходах, во дворах и на парковках.