«Ирбис» и «Чайка» установили рекорд лиги по продолжительности матча

9 апреля 2026  08:10
Автор:
Эдгар Витковский

«Ирбис» в Нижнем Новгороде обыграл «Чайку» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Харламова. Встреча стала самой продолжительной в истории МХЛ – победную шайбу 16-летний форвард казанцев Даниил Иванов забросил на отметке 142:49. Предыдущий рекорд лиги держался с 2019 года, когда «Авто» и «Толпар» завершили встречу за 122 минуты 56 секунд. Примечательно, что молодёжные команды превзошли рекорд КХЛ по продолжительности игры – в 2018 году ЦСКА и «Йокерит» отыграли 142 минуты и 9 секунд. Однако самым продолжительным матчем в современной истории отечественного хоккея остаётся игра плей-офф ВХЛ-2018 между петербургским «Динамо» и «СКА–Невой», которая завершилась на отметке 163:36.

