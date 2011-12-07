В Казани сотрудники полиции изъяли у курьера 12 кг мефедрона и 7 кг гашиша

На посту полиции в Казани инспекторы ГИБДД совместно с оперативниками УФСБ РФ по РТ для проверки документов остановили автомобиль под управлением 29-летнего жителя Уфы. В салоне и багажном отделении автомобиля сотрудниками были обнаружены 19 полимерных пакетов с 12 кг мефедрона и 7 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что является курьером одного из интернет-магазинов, наркотические средства он забрал в пригороде Санкт-Петербурга и вез в Уфу для закладок.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане полицейскими было изъято 4 кг мефедрона. Порошок с веществом был изъят у одного пойманного наркодельца, и дополнительно при обыске по месту его проживания.