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В Казани сотрудники полиции изъяли у курьера 12 кг мефедрона и 7 кг гашиша

В салоне и багажном отделении автомобиля были обнаружены 19 полимерных пакетов с веществом светлого цвета. 

На посту полиции в Казани инспекторы ГИБДД  совместно с оперативниками УФСБ РФ по РТ для проверки документов остановили автомобиль под управлением 29-летнего жителя Уфы. В салоне и багажном отделении автомобиля сотрудниками были обнаружены 19 полимерных пакетов с 12 кг мефедрона и 7 кг гашиша. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. 

Подозреваемый рассказал правоохранителям, что является курьером одного из интернет-магазинов, наркотические средства он забрал в пригороде Санкт-Петербурга и вез в Уфу для закладок.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане полицейскими было изъято 4 кг мефедрона. Порошок с веществом был изъят у одного пойманного наркодельца, и дополнительно при обыске по месту его проживания.

КВ
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