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В Татарстане полиция проверит дом, жители которого пожаловались на расположенный в нем бордель

Проституция, по слова жильцов, процветает в 80 квартирах одной из многоэтажек Автограда.

В Набережных Челнах пройдет проверка дома, жители которого неоднократно жаловались на то, что там располагается бордель. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

«Сотрудники полиции провели беседу с хозяевами арендованных квартир. По ее итогам будет проведена более тщательная проверка и принято дальнейшее решение», — рассказали в ведомстве.

Жители дома неоднократно жаловались, что из 283 квартир дома 80 арендуются под занятие проституцией. Часть из них отданы под прачечные.

По словам жильцов, на все жалобы они получали отписки. Но теперь на дом обратили внимание полицейские.

КВ
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