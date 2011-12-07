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МЧС-ники вытащили лосёнка, застрявшего в трубах теплотрассы в Челнах. Но позже животное погибло

Для спасения животного вызвали ветеринаров и пригнали тяжелую технику — КАМАЗ и кран.

Спасатели попытались спасти лосёнка, застрявшего в трубах теплотрассы у Трубного проезда в Челнах. Более подробно об инциденте сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошёл в минувшие выходные, утром 23 мая. Очевидцы сообщили на номер 112, что лосёнок застрял в трубах теплотрассы. От высокой температуры труб мог животное могло получить перегрев организма. Поэтому спасатели Набережночелнинского ПСО вызвали ветеринаров и пригнали тяжёлую технику для спасения лосёнка.

Чтобы обездвижить животное, ему вкололи снотворное. Позже лосёнка подняли с помощью автокрана, погрузили в КАМАЗ и вывезли в Боровецкий лес, чтобы выпустить. Однако, несмотря на все попытки спасения, животное скончалось.

 

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