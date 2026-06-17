Семен Терехов продолжит выступать за «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Семеном Тереховым, форвард останется в казанском клубе до завершения сезона 2027/28. Ранее игрока пыталась заполучить «Сибирь», сделав хоккеисту квалификационное предложение. «Ак Барс» повторил оффер клуба из Новосибирска, оставив игрока у себя.

В сезоне 2025/26 Терехов провел за «Ак Барс» 17 игр, в которых набрал 6 (4+2) очков. Нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне 2022/23 – с того момента он провёл за основную команду 86 матчей, в которых набрал 19 (12+7) очков. Большую часть карьеры форвард провёл в чемпионате ВХЛ: за 219 матчей он набрал 145 (81+64) очков.