Семен Терехов продолжит выступать за «Ак Барс»

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Спорт
17 июня 2026  18:41
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Семеном Тереховым, форвард останется в казанском клубе до завершения сезона 2027/28. Ранее игрока пыталась заполучить «Сибирь», сделав хоккеисту квалификационное предложение. «Ак Барс» повторил оффер клуба из Новосибирска, оставив игрока у себя.

В сезоне 2025/26 Терехов провел за «Ак Барс» 17 игр, в которых набрал 6 (4+2) очков. Нападающий дебютировал в КХЛ в сезоне 2022/23 – с того момента он провёл за основную команду 86 матчей, в которых набрал 19 (12+7) очков. Большую часть карьеры форвард провёл в чемпионате ВХЛ: за 219 матчей он набрал 145 (81+64) очков.

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