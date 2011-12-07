В Верхнем Услоне водителя грузовика зажало в кабине после ДТП

В Верхнем Услоне водителя грузовика зажало в кабине, после опрокидывания, сообщают очевидцы.

По слова свидетелей, «КАМАЗ» ехал к проломной переправе, спускался с холма и что-то пошло не так.

«Резко задымился, запахло сцеплением, и он начал набирать скорость. Видимо, поняв, что сейчас, скорее всего, улетит в воду, он пытался вырулить на пятак возле рыбного магазина, но опрокинулся. Водителя зажало в кабине, так как удар при опрокидывании пришелся прямо на него», — написал очевидец в соцсетях.

В МВД по РТ подтвердили информацию о ДТП. По информации ведомства, авария произошла 26 сентября на ул. Чехова, 6. 27-летний водитель большегруза не выбрал безопасную скорость и нарушил правила расположения транспортных средств, в результате чего не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

Водитель был пристегнут и получил только ушибы. Его на «скорой» доставили в больницу.