Индекс промышленного производства в Татарстане снизился на 9,1% за ноябрь

30 декабря 2025  08:22

Согласно оперативным данным Татарстанстата, в ноябре 2025 года в республике зафиксировано снижение индекса промышленного производства (ИПП) на 9,1% по сравнению с октябрём. Однако в годовом сравнении показатель демонстрирует позитивную динамику, превысив значение ноября 2024 года на 10,6%.

Среди отраслей-лидеров по росту за последние 12 месяцев — ремонт машин и оборудования с ростом на 70,2%, производство лекарственных средств и материалов (63,2%), а также выпуск электрооборудования (25,1%). Увеличили объёмы и такие сферы, как производство напитков и прочих готовых изделий.

В то же время отдельные сегменты промышленности показали спад. Наиболее значительное сокращение объёмов отмечено в производстве машин и оборудования (падение на 46,9%), швейном производстве (36,7%), мебельной промышленности (31,1%), а также в металлургии и выпуске резинотехнических изделий.

