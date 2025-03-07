Инициатива в Татарстане: Скидки для дисциплинированных водителей на платных трассах

В Татарстане выдвинули предложение поощрять водителей, которые строго соблюдают скоростной режим на платных дорогах. Суть инициативы заключается в измерении средней скорости движения транспортных средств и предоставлении скидок на оплату проезда тем, кто не нарушает установленные правила. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов во время заседания Правительственной комиссии РТ по безопасности дорожного движения, которое прошло в Кабинете Министров республики.

Гарипов отметил, что в регионе активно развивается дорожная инфраструктура, и на новых трассах созданы условия, которые могут провоцировать водителей превышать скорость. Чтобы решить эту проблему, было предложено изучить и внедрить положительный международный опыт, направленный на стимулирование соблюдения скоростного режима. В частности, речь идет о системе, при которой средняя скорость автомобиля фиксируется, и если водитель не нарушает правила, он получает скидку при оплате проезда.

«В Татарстане введены в эксплуатацию современные автодороги, однако текущие дорожные условия иногда способствуют тому, что водители игнорируют ограничения скорости. Мы предлагаем рассмотреть международные практики, например, корейский опыт, где владельцы платных трасс измеряют среднюю скорость движения. Если водители соблюдают правила, они получают финансовые льготы при оплате», – пояснил Гарипов.

Главный госавтоинспектор республики подчеркнул, что подобные меры не только повысят уровень безопасности на дорогах, но и сделают платные участки более привлекательными для автомобилистов. Это, в свою очередь, может способствовать увеличению трафика на таких дорогах и улучшению их экономической эффективности.