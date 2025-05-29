Иностранный предприниматель в Казани лишился 6 млн рублей в результате аферы

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Город
29 мая 2025  11:38

В Казани возбуждено уголовное дело по факту масштабного мошенничества с участием иностранного гражданина. Как установили следователи, 32-летний предприниматель из Пакистана, имеющий бессрочный вид на жительство в России и занимающийся продажей косметики, стал жертвой хорошо организованной преступной схемы.

По данным МВД по Республике Татарстан, инцидент произошел в декабре 2024 года, когда бизнесмен обнаружил на популярной площадке бесплатных объявлений заманчивое предложение о продаже крупной партии шампуня. В ходе телефонных переговоров с лицами, представившимися поставщиками, предприниматель перевел на различные счета общую сумму в 6 044 000 рублей.

После получения денежных средств злоумышленники прекратили всякие контакты, а их телефонные номера, зарегистрированные в пяти различных регионах страны (включая Москву, Санкт-Петербург и Хабаровский край), оказались заблокированы.

Следственные органы квалифицировали действия аферистов по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Особую сложность в расследовании представляет географическая разбросанность телефонных номеров, использовавшихся преступниками, что свидетельствует о хорошо продуманной схеме работы организованной группы.

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