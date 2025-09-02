Иностранным гражданам в России осталось менее двух недель для легализации своего статуса

2 сентября 2025  10:06

До 10 сентября 2025 года включительно иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, должны урегулировать свой правовой статус. Этот срок установлен Указом Президента РФ №1126, который предусматривает упрощенную процедуру легализации.

Критически важными являются случаи отсутствия:

  • Действительных документов для оформления миграционного статуса
  • Регистрации по месту пребывания
  • Своевременно пройденных медицинских освидетельствований
  • Данных дактилоскопической регистрации

Граждане, нарушившие правило 90-дневного пребывания в 2025 году, должны покинуть территорию России не позднее 11 сентября. Несоблюдение этих требований повлечет административное выдворение с последующими ограничениями: запретом на трудоустройство, приобретение недвижимости и банковские операции.

МВД России напоминает, что информация о всех иностранцах с нарушенным миграционным статусом хранится централизованно в едином реестре контролируемых лиц. 

