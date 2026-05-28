Институт развития Казани презентовал проект благоустройства «Кремлевский причал»

В столице Татарстана разработали проект реконструкции прибрежной территории на берегу Казанки. Концепцию «Кремлевского причала» подготовили архитекторы Института развития Казани. Она предполагает создание современного многофункционального пространства с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и смотровыми площадками. Дизайн выдержан в лаконичном стиле: понтоны изготовят из лиственницы, ограждения — из металла.

Работы пройдут в несколько этапов. В 2026 году начнут с возведения понтона для маломерного пассажирского флота. Причалы будут общедоступными. Второй очередью запланированы еще два понтона: один для речных трамвайчиков и прогулочных рейсов по Казанке и Волге, другой — для швартовки частных катеров. На прилегающей территории установят освещение, скамейки и проведут озеленение. Новое пространство ориентировано как на горожан, так и на гостей Казани. «Кремлевский причал» станет частью пешеходного каркаса набережной.