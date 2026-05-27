КФУ вошел в ТОП-20 лучших вузов России по версии Forbes по репутации у работодателей

азанский федеральный университет занял 16-ю строчку в рейтинге Forbes, отражающем доверие работодателей к качеству подготовки выпускников. Исследование проводилось на основе опроса компаний из списка лучших по версии самого издания — в нем участвовали организации 43 отраслей (от промышленности до IT, медицины и финансов). КФУ доверяют 16,9% опрошенных, репутационный индекс составил 55%.

Первые места заняли НИУ ВШЭ (67%), МГУ (63,6%) и МГТУ им. Баумана (58,5%). Всего в топ-20 вошли университеты семи российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Томск и Владивосток. В Forbes отметили, что КФУ готовит специалистов по 37 направлениям (педагогика, экономика, медицина, филология, IT и другие). Ранее университет также занял 21-е место в рейтинге «Лучшие университеты России — 2026».

Кроме того, КФУ попал в топ вузов по версии «Интерфакса» по направлению «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ), заняв 11-е место. Лидируют здесь РАНХиГС, ВШЭ и МГУ. Всего в этом рейтинге участвовали 75 российских университетов. Оценка формировалась на основе количества аккредитованных программ, публикационной активности, участия студентов в олимпиадах и других показателей.