В Казани с 3 по 5 июля пройдет фестиваль яхтенной индустрии и водного туризма

С 3 по 5 июля в столице Татарстана на территории яхт-клуба «Призма» (полуостров Локомотив) состоится фестиваль, посвященный яхтенной индустрии и водному туризму. Распоряжение о его проведении подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Главные цели мероприятия — поддержка местных производителей катеров и яхт, а также развитие водного туризма.

Для подготовки и проведения фестиваля сформирован организационный комитет под руководством вице-премьера — министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко. В его состав вошли представители правительства, профильных министерств, а также сотрудники МВД и МЧС. В дни фестиваля на улице Протопопа Аввакума в районе яхт-клуба временно ограничат движение транспорта. Исполкому Казани поручено обеспечить общественную безопасность.