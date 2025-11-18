«Ирбис» продлил победную серию до семи матчей

18 ноября 2025  12:45
Автор:
Эдгар Витковский

Молодежка «Ак Барса» на домашнем льду разгромила «АКМ-Новомосковск», 7:1. Дубль у казанцев на счету Ярослава Антонова, по одной шайбе забросили Егор Потапов, Саид Гимаев, Сабит Хатибуллин, Раиль Хусаенов и Данияр Айбатов. Гол престижа у соперника оформил Андрей Рыжков. Дебютные шайбы в составе «Ирбиса» забросили сразу два игрока 2009 года рождения. Победа стала для команды седьмой подряд и позволила закрепиться на третьей строчке.
 

