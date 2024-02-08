Искусственный интеллект украсит столицу Татарстана

В понедельник в Казанской мэрии обсудили вопросы цифровизации города. Заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин рассказал на совещании о текущей работе Проектного офиса, который функционирует уже с 2017 года. Далеко не все казанцы слышали о таком. А меж тем с его помощью в городе реализовано уже более 200 проектов во всех отраслях городского хозяйства, причем некоторые из них не имеют аналогов в России. В первые два года акцент был сделан на наведении порядка в работе, а сейчас внимание уделяется цифровизации. При этом некоторые реализованные проекты являются уникальными, потому что в них внедрялись решения, аналогов которым на тот момент еще не было.

Технологии постепенно уменьшают бюрократию

Вот, к примеру, в прошлом году была осуществлена централизация всех услуг по земельным вопросам на базе комитета земельных и имущественных отношений исполкома. До этого момента их предоставляли, помимо КЗИО, сразу пять органов: районные администрации и управление архитектуры и градостроительства. Это, мягко говоря, путало жителей, приходивших с обращениями. Но благодаря волшебной цифровизации теперь все просители по этим вопросам обращаются только в КЗИО. Причем это можно (и лучше) делать в электронном виде. Или обращаться в 11 МФЦ города, которые занимаются этим вопросом. Шафигуллин признался, что это был один из самых сложных проектов: для его реализации потребовалась оптимизация и перестройка штатной структуры комитета, был введен новый порядок работы, провели реинжиниринг муниципальных услуг и дополнительное обучение сотрудников. Есть подозрение, что именно этот самый бюрократический внутриведомственный реинжиниринг и сыграл ключевую роль, а цифровизация была лишь приятным дополнением. Структуру оптимизировали, но скорость обработки обращений не увеличилась. Поэтому Шафигуллин обозначил задачу на этот год - сократить сроки предоставления данных услуг.

А всего на сегодняшний день в Казани оцифровано 70 муниципальных услуг. Все они доступны на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Общий объем заявлений, поступивших в 2023 году в исполком в электронном виде, составил 77%. План на этот год - увеличить показатель до 85%.

Уже не первый год реализуется проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Загвоздка в том, что раньше не был определен единый орган, отвечающий за этот проект. Но сейчас ситуация исправлена.

Больше половины городского пространства - уже в «цифре»

Специалисты Проектного офиса, отметил замглавы исполкома, приступили к созданию нового ортофотоплана Казани и 3D-модели одного из жилых комплексов для отладки системы. А в этом году предполагается создание ортофотоплана еще более высокого качества. К сентябрю планируется изготовить 3D-модель всего города - это основа будущего цифрового двойника Казани. За два года оцифровано 53,3% городской территории. Полностью оцифровать город планируется к следующему году.

В результате отцы города получат возможность не выходя из кабинетов и залов заседаний виртуально планировать его развитие. Это ли не победа прогресса? Намного лучше предварительно смоделировать какое-нибудь новшество в двойнике и посмотреть, что из этого получится, чем перестраивать уже начатое. Тем более что любой проект по улучшению городской инфраструктуры в Казани стоит бешеных денег. Экономия явно не помешает.

На совещании не обошлось без новейшего мирового тренда - использования искусственного интеллекта. В исполкоме его отечественный аналог хотят использовать следующим образом: он будет анализировать будущий ортофотоплан города и выявлять незаконные и неучтенные постройки, а также самозахваты земельных участков. Как этот супермозг будет отличать узаконенное строение от незаконного, причем удаленно, в то время как опытные сотрудники исполкома не могут сделать это на месте, осталось загадкой.

Задача - победить одну из вечных российских проблем

Впрочем, искусственный интеллект в исполкоме города используют уже сейчас. Точнее с 2022 года. Именно тогда была внедрена информационная система контроля состояния городского благоустройства «СитиСофт». К ней на сегодня подключено 35 регистраторов, установленных на муниципальных автобусах и мусоровозах. Таким образом, ежедневный охват контролем казанских дорог составляет более 800 км. За все время использования системы искусственный интеллект позволил выявить 37 тысяч негоревших опор освещения, 682 тысячи дефектов дорожного полотна и более миллиона дефектов дорожной разметки. Очень жаль, что эта система не может дополнительно выявлять несоблюдение графика движения общественного транспорта и вывоза мусора.

Все-таки стоит похвалить городское начальство за их работу по цифровизации, пусть и с небольшими недоделками. Ведь еще в 2022 году столица Татарстана заняла почетное третье место в рейтинге «Умный город» Минстроя РФ среди городов-миллионников. Казань традиционно уступила только Москве и Санкт-Петербургу. Однако стоит учесть, что в этих городах траты на цифровизацию кратно превышают наши.