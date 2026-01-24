Исполняющим обязанности главврача БСМП в Набережных Челнах назначен Роман Джумабаев

Республика
24 января 2026  14:16

В Набережных Челнах произошла смена руководства в больнице скорой медицинской помощи имени академика Р.С. Акчурина. По поручению министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Роман Джумабаев.

Новый и.о. руководителя хорошо знаком коллективу – он много лет работает в БСМП. Ранее Джумабаев занимал должность заместителя главного врача по медицинской части, а также возглавлял отделение ультразвуковой диагностики.

Прежний руководитель больницы, Марат Мухамадеев, покинул свой пост накануне. Он был назначен главным врачом Республиканского клинического онкологического диспансера в Казани.

