Исполняющим обязанности главврача БСМП в Набережных Челнах назначен Роман Джумабаев

В Набережных Челнах произошла смена руководства в больнице скорой медицинской помощи имени академика Р.С. Акчурина. По поручению министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева исполняющим обязанности главного врача учреждения назначен Роман Джумабаев.

Новый и.о. руководителя хорошо знаком коллективу – он много лет работает в БСМП. Ранее Джумабаев занимал должность заместителя главного врача по медицинской части, а также возглавлял отделение ультразвуковой диагностики.

Прежний руководитель больницы, Марат Мухамадеев, покинул свой пост накануне. Он был назначен главным врачом Республиканского клинического онкологического диспансера в Казани.