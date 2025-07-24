Историческая церковь в Высокогорском районе получит охранный статус

Рождественско-Богородицкая церковь в селе Высокая Гора готовится к включению в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Каменный храм, возведенный в 1881 году, представляет собой уникальный образец русско-византийского стиля и сохранил свою архитектурную ценность, несмотря на сложную историю XX века.

Инициатива строительства каменного храма принадлежала местным жителям, которые решили заменить обветшавшее деревянное здание XVIII века. Проект десятиметрового кирпичного сооружения разработал архитектор Петр Аникин, а основные средства на строительство поступили от казанского купца Степана Суслова, занимавшегося зерновой торговлей, и других состоятельных семей региона.

С приходом советской власти храм пережил период запустения. После закрытия в 1936 году в его стенах последовательно размещались склад кожевенного сырья, магазин и производственные мастерские. Возрождение религиозной жизни началось лишь в 1994 году, когда здание было возвращено верующим.

Как отмечают эксперты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, храм обладает особой историко-архитектурной ценностью как хорошо сохранившийся памятник церковного зодчества второй половины XIX века. Придание ему охранного статуса позволит обеспечить сохранность уникального объекта для будущих поколений и привлечет внимание к культурному наследию сельских территорий Татарстана.