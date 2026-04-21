Историческое здание Земледельческого училища в Казани получит статус памятника культурного наследия

Главный корпус бывшего Казанского земледельческого училища, расположенный на улице Ферма-2, планируют включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующий акт в настоящее время рассматривает Комитет РТ по охране ОКН. В этих стенах сегодня размещается Казанский государственный аграрный университет, который продолжает образовательные традиции, заложенные более 160 лет назад.

Училище основали в 1864 году. Здесь готовили землемеров, управляющих и других специалистов для сельского хозяйства. Учебное заведение достойно представляло отечественную аграрную науку на международных площадках: в 1873 году — на Всемирной выставке в Вене, а в 1887-м — на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове.

Само здание возводили в 1863–1878 годах в стиле эклектики, характерном для казенной архитектуры той эпохи. Оно сохранило первоначальный внешний облик и объемно-пространственную композицию. Внутри находятся учебные кабинеты и большой зал, где проводили занятия по анатомии, ботанике, животноводству и агрономии. Высокая сохранность интерьеров подтверждает культурную ценность объекта. Присвоение статуса памятника обеспечит зданию государственную защиту и позволит сберечь историческое наследие для будущих поколений.