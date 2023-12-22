История Сабинского края, сохраненная в артефактах

Сабинский централизованный краеведческий музей был открыт в 2004 году по инициативе ветеранов лесного хозяйства республики. Музей расположился в бывшем доме лесника Третьего лесничества Митрофана Ломакина. Это двухэтажное старинное (аж 1874 года постройки) здание уже само по себе является архитектурным памятником.

Вся экспозиция разделена на три части: «История развития Сабинского лесного хозяйства», «Животный мир Сабинского лесхоза» и небольшая галерея картин.

Заведующая музеем истории Сабинского лесхоза Рузия Газизуллина подробно рассказала, как создавался и развивался лесхоз, с какими трудностями сталкивались первые хранители леса. Своими глазами удалось увидеть предметы быта времен создания лесхоза.

Заведующая музеем истории Сабинского лесхоза Рузия Газизуллина увлеченно рассказывает о представителях фауны Сабинского района

На первом этаже музея есть раздел, посвященный выдающимся работникам лесного хозяйства. Особое место занимается в нем информация об отце нынешнего главы Татарстана Нургали Миннихановиче Минниханове, который, можно сказать, посвятил лесу всю жизнь. С 1962 по 1990 год он возглавлял местный леспромхоз. За эти годы Нургали Минниханову удалось создать крупнейшее предприятие в стране, которое и сегодня является лидером отрасли. Он сам разработал методы повышения эффективности использования лесных ресурсов через полную переработку древесины и утилизацию отходов. В Богатых Сабах ежегодно проводится мемориальный турнир имени Нургали Минниханова по настольному теннису, а в поселке Лесхоз - чемпионат района по шахматам среди юношей и взрослых, тоже имени Нургали Минниханова, поскольку он очень любил эти игры.

В экспозиции представлены личные вещи Нургали Минниханова, среди которых китель

с наградами, рабочий стол, шахматы

Среди экспонатов находятся бережно сохраненные личные вещи Нургали Миннихановича: шахматы, в которые он так любил играть, большой стол, за которым работал, и даже мотоцикл, на котором ездил по району. Здесь же хранится альбом с фотографиями с торжественной церемонии вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова. Когда его открываешь, звучит гимн Татарстана, что добавляет значимости моменту. Среди картин выделяется портрет Нургали Минниханова. Но это не единственное произведение, посвященное ему. Внимание также приковывает полотно, на котором молодой еще Нургали запечатлен с тремя сыновьями возле автомобиля.

Среди экспонатов находится мотоцикл, на котором Нургали Минниханов по долгу службы объезжал лесное хозяйство

На втором этаже музея расположен зал с чучелами животных. Здесь преимущественно представлена фауна территории района. Впрочем, в экспозиции есть не только обитающие «по прописке». Кроме них, посетитель может увидеть подарки от разных меценатов - чучела редких зверей и птиц. Например, рыси, не характерной для этих мест.

Художественный руководитель лесхозовского сельского Дома культуры Гульнара Мубаракшина провела для корреспондентов экскурсию по Музею колокольчиков. Он как раз расположен в местном ДК.

Самый большой и самый старый колокол в коллекции Музея колокольчиков был отлит еще в 19-м веке

Его коллекция, надо отметить, производит впечатление на любого посетителя, который до этого не слышал такую концентрацию звона в одном месте. Вся коллекция насчитывает 239 экземпляров. Среди них не только церковные, поддужные колокольчики, но и вышедшие давно из обихода бубенцы, ботало, свадебные, почтовые. Каждый колокольчик имеет уникальное звучание. В чем корреспонденты смогли убедиться лично. Нам разрешили позвонить (в старинном значении этого слова, телефон тут ни при чем). Самый большой и самый старый в коллекции колокол был отлит еще в 19-м веке для антикварного магазина и никогда не использовался по назначению. Несмотря на то что он висит посреди комнаты, позвонить в него не такая уж простая задача. Зато, когда это все-таки удается сделать, все внутри замирает - будто глас небес слышится.