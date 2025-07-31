Казань – Аэропорт: первый рейс помощницы машиниста

В моторвагонном депо столицы Татарстана начала свою работу Юлия Усманова, ставшая первой помощницей машиниста электропоезда в столице Татарстана. В преддверии Дня железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа, она приступила к исполнению своих обязанностей и совершила свой первый самостоятельный рейс, проведя пригородный электропоезд по маршруту Казань – Аэропорт.

- На самом деле, история работы женщин на железной дороге довольна давняя, - рассказал заместитель начальника Горьковской железной дороги по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов. - Во времена Великой Отечественной войны многие наши труженицы водили паровозы, обеспечивали фронт живой силой, военной техникой. Однако со временем машинисты и их помощники вошли в перечень профессий, к которым женщин не допускали. Времена меняются, подвижной состав и его эргономика тоже. С 2021 года Минтруда РФ принял решение исключить эти профессии из перечня.

- Участок железной дороги Казань-Аэропорт очень ответственный, - заметил гендиректор АО «Содружество» Азат Ахметшин. - Уверен, что Юля будет радовать наших пассажиров своим присутствием и приятным голосом, которым она станет делать объявления.

Юлия Усманова прошла обучение и стажировку, прежде чем отправиться в свой первый рейс.

- На своей прошлой работе я контролировала деятельность операторов колл-центра, - рассказала она. - По образованию я технолог машиностроения. В какой-то момент мне захотелось кардинально изменить свою жизнь.

Помощники машиниста ездят по разным местам, мне это очень нравится. Понимаю, что это очень ответственная работа, в которой каждое действие необходимо тщательно проверять. Признаться, многие мужчины в моем новом окружении не верили, что женщина может справиться с этой работой. Но я не сдалась и иду дальше. Надеюсь, что через год я уже стану машинистом.