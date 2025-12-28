Из бюджета Татарстана направят 231 млн рублей на ремонт зданий военкоматов

Республика
28 декабря 2025  23:52

В Республике Татарстан на капитальный ремонт зданий военных комиссариатов направят 231 млн рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета, информация о закупке опубликована на портале госзаказов.

Ремонтные работы запланированы в 11 населённых пунктах. В их числе Азнакаево, Бавлы, Нурлат, Мензелинск, Бугульма, Лениногорск, Актаныш, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны и Заинск. Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ, оснастить здания необходимым оборудованием и мебелью, а также привести в порядок прилегающие территории.

За реализацию проекта отвечает ГБУ «Главстрой Татарстана». В соответствии с условиями контракта завершить все работы планируется не позднее 1 декабря 2026 года.

