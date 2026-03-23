Из Казани с начала года вывезли более 1,6 млн кубометров мусора

На деловом понедельнике руководитель УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов сообщил о результатах работы по вывозу твердых коммунальных отходов. С января в городе собрано свыше 1,6 млн кубометров ТКО — этого объема хватило бы, чтобы заполнить более 18 тыс. грузовых вагонов, а длина гипотетического состава превысила бы 245 км.

По словам Чекашова, ежедневно на линию выходят 120 мусоровозов, работающих в две смены. Задействованы 120 водителей и 175 грузчиков. Выполнение плана по вывозу отходов составляет 95%, что лишь на 3–4% уступает целевым показателям.