К 400-летию Набережных Челнов «Почта России» выпустила памятную марку

news_top_970_100
Республика
27 января 2026  11:53
Автор:
Елизавета Черкина

К 400-летию Набережных Челнов «Почта России» выпустит памятную марку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале города.

«Марки к 400-летию нашего города, а также брендированные конверты сегодня поступили во все отделения «Почты России» в нашем городе, — говорится в сообщении, опубликованном сегодня. — Успевайте приобретать — тираж хоть и составляет 58 500 экземпляров, но всё же ограничен. Лучший подарок, который останется в истории!»

К слову, на марке будут изображены символы прошлого и настоящего: герб города, монумент «Родина-мать», современный бизнес-центр и панорама города на фоне реки Камы. Всего выйдут две марки: одна в честь 400-летия Набережных Челнов, а вторая — к 50-летию выпуска первого грузового автомобиля КамАЗ.

news_right_column_240_400
Новости
В Общественной палате Татарстана обновлен состав
Второй шанс: в Татарстане помогают вернуться к нормальной жизни
Второй шанс: в Татарстане помогают вернуться к нормальной жизни
Как коммунальные сети Казани пережили крещенские морозы?
Как коммунальные сети Казани пережили крещенские морозы?
На уборку снега в Казани за сутки вышли больше 328 машин
Казанцу вернули угнанную машину, которую он забыл закрыть
Случаев ОРВИ и гриппа в Татарстане становится меньше
К 400-летию Набережных Челнов «Почта России» выпустила памятную марку
Татарстанцы, подписавшие контракт в Войска дронов, отправились учиться