К 400-летию Набережных Челнов «Почта России» выпустила памятную марку

К 400-летию Набережных Челнов «Почта России» выпустит памятную марку. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале города.

«Марки к 400-летию нашего города, а также брендированные конверты сегодня поступили во все отделения «Почты России» в нашем городе, — говорится в сообщении, опубликованном сегодня. — Успевайте приобретать — тираж хоть и составляет 58 500 экземпляров, но всё же ограничен. Лучший подарок, который останется в истории!»

К слову, на марке будут изображены символы прошлого и настоящего: герб города, монумент «Родина-мать», современный бизнес-центр и панорама города на фоне реки Камы. Всего выйдут две марки: одна в честь 400-летия Набережных Челнов, а вторая — к 50-летию выпуска первого грузового автомобиля КамАЗ.