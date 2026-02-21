К 50-летию КАМАЗа: Альфия Когогина доставила бойцам СВО 105 тонн гуманитарного груза

В преддверии Дня защитника Отечества депутат Госдумы РФ, федеральный координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина отправила очередной гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. Эта отправка стала особенной — она приурочена к 50-летию выпуска первого автомобиля КАМАЗ.

Как сообщила парламентарий, помощь традиционно получили подшефные полки, где служат тысячи татарстанцев. Все грузы собирали точечно, ориентируясь на конкретные запросы командиров и потребности воинских частей.

Внушительный состав груза:

8 грузовых и легковых автомобилей

системы радиоэлектронной борьбы и квадрокоптеры

автозапчасти, колеса, металл и стройматериалы

маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи

письма и подарки для бойцов от родных ко Дню защитника Отечества

Общий вес отправления превысил 105 тонн, а стоимость составила порядка 82 млн рублей.

«Наши братья, наши герои передают всем землякам, особенно камазовцам, челнинцам, менделеевцам, мензелинцам, агрызцам, актанышцам, тукаевцам огромный привет! Отдельная благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, главе «Ростеха» Сергею Чемезову и, конечно, ПАО "КАМАЗ" за постоянную заботу и внимание!» — прокомментировала Альфия Когогина.

С начала спецоперации депутат совместно с «Единой Россией», Народным фронтом и предпринимателями Татарстана на регулярной основе организует и лично сопровождает гуманитарные миссии.