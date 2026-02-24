В Казани произошло обрушение крыши жилого дома по улице Восстания

24 февраля 2026  15:22

В пятиэтажке №91 по улице Восстания, построенной в 1967 году, обрушилась кровля. Как сообщили в Жилинспекции Татарстана, повреждены три прогона и восемь стропил, общая длина разрушенного участка — 14 погонных метров. Признаков гниения на элементах стропильной системы визуально не обнаружено.

Фото: Госжилинспекция РТ

Предварительная причина — аномальная снеговая нагрузка: сугробы на крыше достигали 1,2–1,4 метра. Последний раз кровлю чистили 12 февраля, но этого оказалось недостаточно.

Инженерные сети не пострадали, отопление и водоснабжение работают, квартиры не затопило. Сейчас с крыши активно убирают снег.

Это уже не первый подобный случай в городе. Ранее обрушения фиксировали на Беломорской и Рахимова. 

