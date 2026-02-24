В Казани за сутки очистили от снега почти 70 скатных крыш

24 февраля 2026  15:27

Коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. За минувшие сутки от снега и наледи очистили 68 кровель многоквартирных домов. Всего в городе 2090 скатных крыш, из них уже обработано 1164 — это 56% от общего числа.

Активнее всего работы шли в Кировском и Московском районах: там расчистили 50 крыш. В Вахитовском и Приволжском — 15, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — три.

Параллельно продолжается уборка во дворах. Очищено 3886 придомовых территорий из 4177 (93%). На расчистку вышли 1219 дворников и 162 единицы спецтехники.


